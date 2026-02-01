Napoli, mercato: dopo il ko di Di Lorenzo contatti avviati per Zappa

Sono ore frenetiche in casa Napoli alla vigilia della chiusura del mercato invernale. Dopo l’arrivo di Alisson Santos per ampliare le soluzioni offensive, il club azzurro è costretto a tornare con decisione sul mercato a causa del grave infortunio di Giovanni Di Lorenzo, che rischia di aver già concluso la sua stagione per un serio problema al ginocchio.

L’assenza del capitano ha aperto una vera e propria emergenza nel reparto difensivo, spingendo la dirigenza a cercare un rinforzo immediato sulla fascia. Il nome caldo è quello di Gabriele Zappa, terzino del Cagliari, individuato come profilo utile per coprire il buco lasciato dall’infortunio del numero 22.

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Niccolò Schira, che per primo ha svelato la pista nella giornata di ieri, il Napoli ha già trovato un accordo con l’entourage del giocatore sulle cifre del contratto. Resta ora da definire l’intesa tra i due club, con la formula del prestito con diritto di riscatto al centro del confronto tra Napoli e Cagliari.