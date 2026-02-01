Napoli in emergenza totale: spiragli dall’infermeria

L’infortunio grave di Giovanni Di Lorenzo ha aggravato ulteriormente una situazione già complicatissima in casa Napoli. L’emergenza non accenna a rientrare e, anzi, continua ad allargarsi, costringendo Antonio Conte a gestire una rosa ridotta all’osso tra campionato ed impegni ravvicinati.

Come riporta il Corriere dello Sport, il bollettino dell’infermeria resta pesantissimo: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Milinkovic-Savic, Neres, Politano e Rrahmani sono tutti indisponibili, una lista che certifica le difficoltà strutturali del momento azzurro. Un quadro che rende ancora più complessa la preparazione delle prossime gare.

Qualche spiraglio, però, inizia a intravedersi in vista della sfida contro il Genoa. Mazzocchi, Milinkovic-Savic e Rrahmani sono i più vicini al rientro e verranno monitorati giorno dopo giorno a partire dalla ripresa degli allenamenti. Le loro condizioni saranno valutate con cautela, ma rispetto agli altri infortunati mostrano segnali incoraggianti.