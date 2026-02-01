Napoli: Giornata decisiva per chiudere Alisson Santos, in serata può definirsi il tutto!

Il Napoli in serata può chiudere l’operazione per Alisson Santos dello Sporting Lisbona.

L’assalto del club partenopeo per il 23enne brasiliano sembrerebbe essere agli sgoccioli. Si tratta di un’ operazione in prestito di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 15.

Il ds Manna e il Napoli stanno lavorando per pianificare il viaggio e le visite mediche, secondo quanto riportato dal noto giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira.

Dopo le visite mediche è prevista la firma di un contratto fino al 2031 (in caso di riscatto a fine stagione).

L’accordo con il giocatore e il club portoghese c’è già da venerdì, va solo definito ufficialmente del tutto.

