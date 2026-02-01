Napoli, caccia al sostituto di Di Lorenzo: Juanlu, Norton-Cuffy e Zappa le opzioni

Il Napoli accelera sul fronte terzino destro dopo il grave infortunio di Giovanni Di Lorenzo. A fare il punto sulle strategie del club è stato Ciro Venerato, intervenuto su Rai 2 durante Il Sabato al 90°, svelando retroscena e nomi concreti per la sostituzione del capitano azzurro.

Secondo il giornalista, la giornata in corso potrebbe essere già decisiva: si è infatti tenuto un primo confronto rapido con Antonio Conte, seguito da ulteriori valutazioni interne tra Chiavelli, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. L’indicazione è chiara: nessuna scelta affrettata, ma attenzione massima alle formule, visto che il Napoli può muoversi solo con prestiti secchi o con diritto di riscatto.

Il primo profilo monitorato è Juanlu Sanchez del Siviglia, già seguito nella scorsa estate. Il nodo resta la richiesta del club andaluso, che punta a una cessione a titolo definitivo o a un prestito con obbligo, condizioni al momento incompatibili con le linee del mercato azzurro. Resta caldo anche il nome di Norton-Cuffy del Genoa, calciatore che piace da tempo a Manna e all’area tecnica. In questo caso servirà trovare una formula capace di convincere il club rossoblù. Sullo sfondo, più defilata ma concreta, l’ipotesi Gabriele Zappa del Cagliari: meno appeal mediatico, ma profilo di esperienza e affidabilità immediata.