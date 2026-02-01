Infortunio Di Lorenzo, Napoli in ansia: Conte teme il crociato

Il silenzio calato sullo stadio al momento dell’infortunio è stato più eloquente di qualsiasi parola. Giovanni Di Lorenzo, punto fermo del Napoli e simbolo di affidabilità assoluta, è crollato a terra dopo una caduta scomposta in seguito a un salto, senza riuscire a rialzarsi autonomamente. Un’immagine che ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra compagni, staff e tifosi.

Il capitano azzurro aveva rappresentato fino a oggi una garanzia di continuità totale: appena due partite saltate in tutta la stagione e una presenza costante dal primo all’ultimo minuto, incarnando leadership e spirito di sacrificio. Proprio per questo, l’episodio assume contorni ancora più drammatici.

Al termine della gara Antonio Conte non ha nascosto la propria preoccupazione, lasciando trapelare timori importanti: «C’è il rischio di un problema serio al ginocchio, probabilmente al crociato. Stiamo pagando una situazione di emergenza che ci ha tolto alternative». Parole che confermano le sensazioni negative emerse già a caldo.