Il Roma – Napoli: “Più forti di tutto”

“Più forti di tutto”. È questo il titolo scelto da Il Roma nell’edizione odierna per celebrare la vittoria del Napoli contro la Fiorentina, arrivata al termine di una gara combattuta e segnata dall’ennesima defezione stagionale. A far scattare l’allarme è l’infortunio occorso al capitano Giovanni Di Lorenzo, che getta ombre sul successo azzurro.

Nel sommario, il quotidiano parla di un Napoli eroico, capace di tornare alla vittoria nonostante le difficoltà, ma attraversato dall’ansia per le condizioni del suo leader. Nel post-partita, Antonio Conte non ha nascosto la propria frustrazione, dichiarandosi “incazzato per il mercato bloccato”, un tema che continua a pesare sulla gestione dell’emergenza.