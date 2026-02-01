Il Maradona è un fortino per gli azzurri: imbattuti nel 2025 e la striscia continua anche nel 2026. Eguagliato anche un record!

Lo stadio Diego Armando Maradona è un vero è proprio fortino per il Napoli di Antonio Conte, imbattuto nel 2025, la striscia continua anche nel 2026.

Eguagliato anche il record di partite da imbattuto al San Paolo dei partenopei guidati da Maurizio Sarri, le stesse 22 partite da imbattuto in casa del Napoli di Conte al Maradona.

Stesso stadio, stesso record. Due nomi diversi e due allenatori diversi.

Miguel Gutierrez, difensore spagnolo del Napoli, che ieri ha messo a segno il suo primo gol con la sua nuova maglia, qualche settimana fa affermava: “Nel 2025 nessuno ci ha battuto al Maradona, anche nel 2026 sarà così, grazie al nostro pubblico”.

Con la Roma il 15 febbraio Conte può addirittura superare e battere il record di Maurizio Sarri, vincendo o pareggiando.

Ci riuscirà?

