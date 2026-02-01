Fedele: “La preparazione di Conte ha permesso di avere questo Vergara”

Enrico Fedele, storico dirigente sportivo, sul quotidiano Il Roma ha realizzato un articolo in cui parla della discussa preparazione atletica di mister Conte: “In questo quadro di fatica e di rattoppi, il Napoli trova la luce nel nome e nelle gambe di Antonio Vergara. È lui a sbloccare la gara con uno sprint che sa di liberazione, di orgoglio. Finalmente si rivede un figlio di Napoli da numero 10 e la memoria corre veloce a Improta, Abbondanza, Ciro Muro, Nino Musella: talenti purissimi, fantasia da vendere, ma fisici che non sempre reggevano.

Vergara, invece, ha quella muscolatura che racconta un’altra storia. Ha la robustezza che gli consente continuità, freschezza atletica, e richiama alla mente nomi importanti come Zola. Qui sta il grande merito di Conte. La sua preparazione dura, a tratti feroce, quella che in molti hanno messo sul banco degli imputati per i tanti acciacchi, ha costruito in Vergara un calciatore completo. Non solo talento, ma forza. Non solo intuizione, ma resistenza. Gli ha cucito addosso il ruolo di sottopunta, da vero number 10 moderno, capace di legare centrocampo e attacco con corsa e qualità.