Corriere dello Sport: “Napoli contro tutto”

“Napoli contro tutto” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per raccontare il successo degli azzurri contro la Fiorentina, una vittoria che va oltre il risultato e assume il peso di una risposta forte alle difficoltà del momento. La squadra di Antonio Conte, falcidiata dalle assenze e reduce dall’eliminazione dalla Champions League, trova energie e orgoglio per imporsi e rilanciarsi in campionato.

La serata del Maradona, però, non è priva di ombre. A tenere banco è soprattutto l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: il capitano è stato costretto a fermarsi e le prime sensazioni parlano di una possibile lesione ai legamenti, ipotesi che verrà chiarita solo dagli esami strumentali. Un’eventualità che aggraverebbe ulteriormente un’emergenza già pesante.