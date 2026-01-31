La settimana da sogno per Vergara: a segno anche oggi!

Il sogno di ogni ragazzo che ama questo sport è quello di giocare nel suo club, nel suo stadio e segnare davanti ai suoi tifosi.

Ci è riuscito Antonio Vergara, che come se non bastasse non solo ha segnato il suo primo gol con la sua maglia in Champions League contro il Chelsea mercoledì sera, ma si è ripetuto 2 giorni e mezzo dopo anche contro la Fiorentina, nel match vinto 2-1 dai partenopei.

Una settimana da sogno per Vergara, che sicuramente farà fatica a scordare.

In un periodo buoio e sfortunato per i partenopei, il Napoli riparte dal suo gioello, nato a Frattaminore e cresciuto a Frattamagiore, un Napoletano 100% DOC.