Il Napoli riparte dal suo pubblico: Vince 2-0 al Maradona.

Scritto da:
Andrea Sorrentino
-

Formazioni ufficiali Napoli - Fiorentina
fonte foto: Dazn

Il Napoli dopo la sconfitta e l’eliminazione dalla Champions League di mercoledì sera per 2-3 con il Chelsea, riparte dal campionato al Maradona.

Una settimana da incorniciare per Antonio Vergara che dopo il 1° gol in maglia Napoli contro il Chelsea in Champions League, si ripete oggi contro la Fiorentina, aprendo le marcature, sempre nel suo stadio, il Maradona.

Il 2-0 invece lo segna Miguel Gutierrez, la prima gioia dello spagnolo in maglia azzurra è un cioccolatino.

Accorcia le distanze la Fiorentina con Solomon che fa 2-1.

Termina dunque così il match allo stadio Maradona, con il Napoli e Conte che tornano a vincere.

