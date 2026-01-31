Conte: “Assurdo tutto questo. Sono troppo incazz*** per parlare. Scudetto? Ma di cosa vogliamo parlare”

Un Antonio Conte rassegnato ed arrabiato, non risparmia nessuno.in conferenza stampa.

Dopo la perdita dell’insostituibile Di Lorenzo, con una percentuale di gioco del 100% da inizio stagione, esce in barella al minuto 26′.

Nonostante la vittoria, Conte in conferenza stampa sbotta e non ci sta!

“Questo è un calcio morto, si sta amazzando il calcio, partite ogni 3 giorni, oggi addirittura dopo 2 giorni e mezzo”

“Assurdo che l’Associazione Calciatori non si schieri con i giocatori, ma appoggi la Lega Serie A, in queste decisioni scellerate”.

“Il calcio è diventato un business, si crede che giocando più partite arrivino più soldi, ma alla fine questi ricavi vengono spesi subito dalle società su mercato e stipendi, dunque è inutile”.

“I giocatori con questo calendario così fitto sono costantemente costretti a giocare un filotto di partite, senza mai riposare e darsi i cambi, ecco perchè poi si vedono queste situazioni spiacevoli”.

“Ridicolo anche il mercato a saldo zero, unico club che ha 240 milioni in attivo e viene bloccato il mercato”.

“Le squadre avversarie si stanno rinforzando e noi non possiamo farlo per questa ridicola limitazione ingiusta”.

“Le limitazioni di under 23 e delle liste sono ridicole, non si può ogni volta farsi i conti su queste cose, le partite sono troppe e la rosa necessita di essere allungata”.

“Scudetto? Ma di cosa stiamo parlando?, se partisse oggi il campionato con questa rosa, secondo voi dove ci posizioneremmo? Lascio a voi che avete più competenze giornalistiche di me…”

“Bisogna solo applaudire e ringraziare questi ragazzi che stanno dando tutto, senza riposare mai”.

Infine Conte lascia l’intervista dicendo:

“Sono troppo incazz*** per l’inforunio Di Lorenzo, per parlare”