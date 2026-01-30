Zazzaroni – “Dopo Napoli Chelsea ho visto delle immagini riguardo Conte: ecco cosa ho pensato”

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a ‘Numer1 Podcast’, dove ha parlato tra le altre cose anche di Antonio Conte in merito all’uscita del suo Napoli dalla League Phase della Champions League. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Vedendo le immagini del post-partita di Conte, ho pensato una cosa, sicuramente paradossale: non dico che fosse contento di essere uscito, ma quasi.Anche perché altre due partite, in queste condizioni e senza 5 titolari importanti, sono francamente ingestibili. Devi recuperare un posto in Champions in campionato, giuro che nel post-gara ho fatto questo pensiero: era disteso. Mi sa che ha pensato di compromettere la stagione, questo è il mio pensiero: magari mi sbaglio ma non so fino a che punto.”