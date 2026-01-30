Romano: “Su Holm c’è anche la Juventus, Bologna interessato a Joao Mario”

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrzio Romano sul suo canale YouTube italiano, la Juventus vuole il terzino destro svedese del Bologna, Emil Holm, che é un obiettivo di mercato del Napoli: nel frattempo il club rossoblù é interessato a Joao Mario. Di seguito, ecco le parole di Romano: “Ci sono conferme su un operazione per aggiungere un terzino destro alla Juventus: un operazione che può aiutare in un incastro, cioè quello di liberarsi di Joao Mario che alla Juve non ha convinto, e di aggiungerne un altro. Si sta lavorando forte sul nome di Holm del Bologna“.

Ne ha parlato anche l’esperto di Relevo, Matteo Moretto, nello stesso video insieme a Romano: ecco le sue parole. “E’ un operazione in stato avanzato, i due club ne stanno parlando anche in queste ore. Se non succede nulla di particolarmente strano questa operazione dovrebbe andare in porto, nel senso che la Juventus ha praticamente messo le mani su Holm, e al Bologna andrebbe Joao Mario. Di fatto sono due prestiti, non ti dico che sia uno scambio di prestiti. Adesso bisogna capire effettivamente se ci sarà l’opzione d’acquisto da una parte o dall’altra, ma sicuramente é una doppia operazione in prestito“.