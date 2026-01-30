Rai, Venerato – “Napoli, non c’è l’accordo per Sulemana. Su Alisson Santos e Schade… “

Ciro Venerato, giornalista, ha riportato le ultime novità di mercato in merito al Napoli, riguardo l’interesse per Kamaldeen Sulemana, esterno dell’Atalanta e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Nel pomeriggio c’è stata una call tra il Napoli e l’Atalanta che si è conclusa solamente da poco. Il club azzurro ha proposto un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions League. L’Atalanta, però, chiede l’obbligo di riscatto senza condizioni. Sulle tracce del giocatore dell’Atalanta c’è anche la Roma, oltre a due club di Premier League che nelle ultime ore si sarebbero già interfacciate con l’entourage del ghanese. Molto dipenderà anche dal futuro di Lookman: se la famiglia Percassi dovesse cedere il nigeriano, difficilmente potrebbe partire anche Sulemana. Alisson Santos l’alternativa. Se non dovessero esserci margini per concludere l’affare in tempi brevi, il Napoli darebbe l’affondo per Alisson Santos dello Sporting Lisbona. Sullo sfondo, le piste Juanlu Sanchez ed Emil Holm. Smentite sul nome di Schade del Brentford”.