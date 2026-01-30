Il Mattino – “Napoli, ecco il discorso di Conte alla squadra dopo l’eliminazione dalla Champions”

L’edizione odierna de il Mattino ha svelato un retroscena molto interessante in merito ad Antonio Conte, che nell’allenamento di ieri avrebbe fatto un discorso di incoraggiamento al gruppo squadra, dopo l’eliminazione dalla League Phase della Champions League. Ecco un estratto dell’articolo:

“Ieri ha provato a rincuorare la squadra, ha sottolineato che la standing ovation del pubblico è il migliore degli elogi perché tutti sono usciti dal campo dopo aver onorato la maglia. Quello che lui pretende ogni volta. Ma, ovvio, non gli basta. Ecco, il tecnico non è tipo che prende sottogamba le cose: ma ieri non era il giorno giusto per ramanzine o rimproveri. Lui per primo è consapevole che il calo nel finale è stato simile a quello accusato con la Juventus e pure quello in Danimarca. Ma adesso prepara la riscossa con la Fiorentina, anche se sa che giocare tre giorni dopo un impegno così gravoso sotto il profilo delle energie, rende il match con i viola una specie di trappola.”