Gds – “Vergara show, adesso sogna la nazionale con Gattuso”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è soffermata su Antonio Vergara, protagonista assoluto del Napoli di questo periodo. Secondo il quotidiano, dopo lo straordinario gol al Chelsea, il centrocampista azzurro potrebbe addirittura sognare la nazionale. Ecco un estratto dell’articolo:

“Vergara per non far dimenticare la sua prima rete in assoluto con il Napoli, ha scelto una serata di Champions, un avversario di prestigio come il Chelsea e soprattutto un modo di segnare molto sudamericano. Peccato poi per l’esito della partita, perché gli azzurri sono stati sconfitti ed eliminati, ma la sua perla entrerà di diritto negli highlights della stagione”