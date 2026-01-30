Gds – “Napoli, la vita da grande ha molti costi: sono già 71 milioni da spendere il primo luglio”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha compiuto un’analisi in merito alla condizione economica del Napoli, reduce dalla dolorosa uscita dalla Champions League, che ha fatto perdere ben 19 milioni. Secondo il quotidiano, la qualificazione alla massima competizione europea sarà fondamentale per il Napoli, per mantenere il suo status da top club. Ecco un estratto dell’articolo:

“II Napoli non si è mai risparmiato, per natura, poi negli ultimi due anni s’è issato su cime tempestose e dall’ultimo mercato è uscito con una spesa complessiva che s’aggira intorno ai 200 milioni, 71 dei quali da versare al Manchester United (45) e all’Udinese (26) dal primo luglio.Una società così sana, che ha riserve accumulate con lungimiranza, non rischia di vacillare ma la vita da grande ha costi, il monte ingaggi ha toccato vette insospettabili (tutto compreso, girella sui 150 milioni) e alla Champions League non si può rinunciare: il trentesimo posto su trentasei sa di flop tecnico e pure economico, ha lasciato in dote i circa 19 milioni per l’accesso.”