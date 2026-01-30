Gds durissima con Conte – “Champions, fallimento totale! Se ne prendi sei dal Psv…”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ci va giù molto pesante con il Napoli ed Antonio Conte, dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ecco un estratto dell’articolo:

“Fallimento. È una parola brutta da usare, ma quella del Napoli è un’eliminazione dolorosissima. E non è maturata con il Chelsea bensì a causa dei risultati pessimi arrivati in precedenza. Se ne prendi sei dal Psv, perdi a Lisbona col Benfica, pareggi in casa con l’Eintracht e a Copenaghen con gli avversari in dieci, è difficile prendersela solo con gli infortuni. Che, tra l’altro, ad inizio stagione non erano così importanti e gravi. Occasioni buttate, già”.