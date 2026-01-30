Di Marzio: “Ambrosino in prestito al Modena, trattativa in chiusura”

Giuseppe Ambrosino é sempre più vicino a tornare in Serie B per un’altra esperienza in prestito, dopo quelle con il Como, il Cittadella, il Catanzaro ed il Frosinone. Secondo il giornalista di SKY Sport ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, é ormai in chiusura la trattativa tra il Napoli ed il Modena per il prestito senza opzione di riscatto di Ambrosino alla squadra emiliana.

Questa stagione l’attaccante classe 2003 ha esordito con la prima squadra del Napoli, sia in Serie A che in Champions League. In Serie A é entrato dalla panchina nelle partite contro il Cagliari, il Torino e la Lazio, mentre in Champions League é entrato dalla panchina nella trasferta contro il Copenhagen.