Champions League, Napoli-Chelsea 2-3: Conte eliminato dal girone unico

I Blues buttano già fuori i partenopei dall’Europa vincendo in rimonta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli la sera di mercoledì 28 gennaio, gara valida per l’8^ ed ultima giornata del girone unico di Champions League

Finisce malissimo la Champions League per il Napoli. La squadra di Antonio Conte arrivava a questo grande appuntamento già in maniera malconcia, con tanti giocatori infortunati e con un brutto ko incassato lo scorso weekend in campionato a Torino contro la Juventus per 3-0. Ma il fondo è stato toccato contro il Chelsea.

I partenopei hanno infatti perso in rimonta per 2-3 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli la sera di mercoledì 28 gennaio, nell’8^ ed ultima giornata del girone unico di Champions League. Ergo, sono già stati eliminati.

E il Chelsea? Secondo Marco di bookmakers-online.eu, gli inglesi possono togliersi le loro soddisfazioni nella fase ad eliminazione diretta.

Champions League, Napoli-Chelsea 2-3: il racconto del match

Il Chelsea parte meglio e dopo 15 minuti passa in vantaggio grazie al perfetto calcio di rigore realizzato da Enzo Fernandez. Pian piano però il Napoli risorge, trascinato da Vergara: è proprio la sua bellissima giocata conclusasi con il diagonale a ristabilire la parità. Nel finale di primo tempo i padroni di casa vanno anche in vantaggio: Olivera mette in mezzo dalla sinistra per Hojlund, che da grande attaccante anticipa i difensori sul primo palo e buca il portiere di potenza.

Nella ripresa però si scatena la qualità di Palmer e di Joao Pedro. Proprio l’attaccante brasiliano è il protagonista della serata: prima la grande bordata di sinistro dal limite dell’area che si infila all’incrocio dei pali, poi il diagonale col destro in ripartenza su cui Meret non riesce ad arrivare. Nel recupero Lukaku avrebbe anche la chance di pareggiarla, ma col destro da ottima posizione calcia addosso al portiere. Vince il Chelsea 2-3.

Chelsea direttamente agli ottavi di finale, Napoli già eliminato

Disastro Napoli. La squadra di Conte perde per 2-3 ed è costretta a salutare anzitempo la Champions League. Il fallimento vero e proprio è stato probabilmente settimana scorsa a Copenhagen, quando i partenopei non riusciti ad andare oltre l’1-1 con un uomo in più. Con questa sconfitta casalinga contro i Blues campioni del mondo in carica dunque, gli azzurri sono rimasti a quota 8 punti dopo altrettante partite. Il Napoli chiude quindi al 30^ posto su 36 squadre in questo girone unico, fuori dalle prime 24 e senza neanche la possibilità di accedere ai playoff. Discorso molto diverso per il Chelsea, che conferma con questi 3 punti la sua qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I Blues hanno conquistato 16 punti, il doppio del Napoli, validi per il 6^ posto in classifica e quindi per gli ottavi di finale di Champions League.