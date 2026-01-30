Cds – “Napoli, non solo Sulemana: si seguono altri due profili per l’attacco”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità di mercato riguardo il Napoli, alla ricerca di un esterno offensivo per rinforzare la rosa. Nonostante le opzioni limitate, a causa del mercato a saldo zero, il club azzurro è attivo per fornire ad Antonio Conte una soluzione offensiva. Oltre a Kalmadeen Sulemana, seguito anche dalla Roma, il quotidiano registra anche l’interesse per Alisson Santos, esterno dello Sporting Lisbona, e per Armand Laurientè, del Sassuolo. Si attendono novità nelle prossime ore.