Cds – “Napoli, la trattativa per Sulemana entra nel vivo: i dettagli”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato delle importanti novità di mercato in merito al Napoli, che è alla ricerca di un esterno offensivo per completare il reparto. Secondo quanto si evince dal quotidiano, il club azzurro sarebbe in piena trattativa con l’Atalanta per Kamaldeen Sulemana. Ecco un estratto dell’articolo:

“Trattativa avviata tra i due club e Napoli in attesa, alla finestra, perché se l’affare dovesse concludersi, se Lookman dovesse salutare subito per andare a giocare in Turchia, allora per Sulemana sarebbe difficile lasciare Bergamo a gennaio. Entrambi, d’altronde, ricoprono lo stesso ruolo. Viceversa, via libera alla sua uscita, si vedrà dove e si vedrà come. Sul giocatore, infatti, oltre al Napoli c’è anche la Roma di Gasp, sempre a caccia di esterni da tridente offensivo. Il club di De Laurentiis, per Sulemana, ha proposto all’Atalanta un prestito con diritto di riscatto.”