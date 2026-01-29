Tuttosport – Alisson Santos, il Napoli accelera ma c’è da convincere lo Sporting. I dettagli

Alisson Santos è uno dei nomi sul taccuino del Napoli per rinforzare il reparto offensivo. Ora, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, c’è stata un’accelerazione. L’esterno brasiliano, di proprietà dello Sporting Lisbona, ha già accettato la destinazione partenopea. Per lui, pronto un contratto fino al 2031. Ora, si cercherà di convincere i lusitani a cedere il calciatore in prestito oneroso con diritto di riscatto, visto il mercato a saldo zero. Di seguito, ecco quanto riportato. “Il Napoli accelera per l’esterno offensivo Alisson Santos che ha già detto si al club azzurro per un contratto fi no al 2031: ora i partenopei sono al lavoro per convincere lo Sporting a cederlo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, visto che la società di De Laurentiis deve attenersi agli stringenti paletti del mercato saldo zero”.