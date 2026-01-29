Tmw – Il Napoli toglie Vergara dal mercato. E ora può scattare il rinnovo…

Antonio Vergara è definitivamente fuori dal mercato. Lo strepitoso gol realizzato dal classe 2003 contro il Chelsea ha conferito lui un nuovo status. Nel corso di questo mercato di gennaio, l’ex Reggiana è stato richiesto da varie squadre, in particolar modo dal Parma. L’idea, era quella di lasciargli avere più minutaggio lontano dal Maradona. Ma, anche a causa delle enormi problematiche con gli infortuni, potrebbe trovare minutaggio sotto la direzione di Antonio Conte. Anzi, al termine della stagione il numero 26 potrebbe rinnovare il suo contratto. Il calciatore è in scadenza nel 2030, ma ora che il suo status in rosa sembra cambiato, un ritocco potrebbe essere necessario. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.