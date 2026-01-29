Sky – Sulemana, il Napoli offre un prestito con diritto di riscatto all’Atalanta. Rimane viva la pista Alisson Santos

Il Napoli ha offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto all’Atalanta per Kamaldeen Sulemana. È quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Per il Ds Giovanni Manna, il suo arrivo ora è una priorità. Il ghanese piace anche alla Roma, che ha messo sul tavolo la stessa offerta dei partenopei. Il suo futuro è legato a quello di Ademola Lookman, ricercato dal Fenerbahce. Qualora non dovessero arrivare importanti offerte per il nigeriano, ecco i nerazzurri girerebbero in prestito l’ex Southampton. Gli azzurri però non mollano Alisson Santos dello Sporting Lisbona, che richiede 4 milioni di euro per il prestito.