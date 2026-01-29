Romano – Napoli, chieste informazioni per Sulemana. Sarà un fattore chiave la formula del trasferimento

In chiave mercato l’ultima novità per rinforzare l’attacco è Kamaldeen Sulemana. Il calciatore ghanese, di proprietà dell’Atalanta, è stato portato in nerazzurro in estate ma, a seguito dell’esonero di Ivan Juric, ha trovato poco spazio. Intanto, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Napoli ha chiesto informazioni per il trasferimento del giocatore. In particolare, sarà fondamentale la formula dell’affare per capire se le negoziazioni potranno procedere o meno. “Il Napoli ha chiesto per le condizioni per Kamaldeen Sulemana come possibile opzione all’ala snistra. Si discute sulla formula dell’accordo, fattore chiave per capire se le negoziazioni potranno procedere o meno”.

🚨🔵 Napoli asked for deal conditions for Kamaldeen Sulemana as potential option at left winger.



Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2026