“Magia alla Harry Potter, Gattuso prende appunti”. Vergara esaltato dai quotidiani, le sue pagelle

Antonio Vergara è stato il migliore del Napoli nella sconfitta subita contro il Chelsea, che ha decretato l’eliminazione dalla Champions League. Il classe 2003, ha siglato la rete del momentaneo 1-1 con una giocata da fuoriclasse assoluto, mandando al bar la retroguardia avversaria. Un colpo che non è passato inosservato agli addetti ai lavori, e che ha fatto partire una sequenza di elogi eccellenti. Non è un caso che il voto base dei quotidiani sia stato 7,5. Di seguito, le motivazioni.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – E meno male che nel riscaldamento aveva accusato un problemino. Partita da sogno: velocità, tecnica, grinta e un gol capolavoro, il primo in maglia azzurra

GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – Per un tempo dominatore, con personalità e qualità. Prima da titolare in Champions nel suo stadio, non trema. E il gol è una perla.

TUTTOSPORT 7,5 – Energia positiva clamorosa, quasi quanto la bellezza del suo primo gol in maglia Napoli. Sempre più convinto di un ruolo capitato per caso che sta dimostrando di meritare. E fa di tutto per farlo notare aggiungendo un lavoro di pressing e copertura estenuante e proficuo.

IL MATTINO 7,5 – La magia alla Harry Potter che dà un senso alla notte di Champions. D’altronde, cosa aspettarsi dai talenti che giocano con i calzettoni abbassati? Meno male che c’è lui a crederci, anche dopo il precipizio in cui gli azzurri finisco dopo il rigore di Enzo. Macella Cucurella, lo riduce in poltiglia ma soprattutto esce con una grande personalità nelle situazioni complesse, cercando spesso l’uno contro uno. Poi, al 33’, il colpo da fenomeno, con tanto di piroetta. Un gol di straordinaria bellezza, destinato a diventare un’icona di questa stagione. Gattuso prende appunti.