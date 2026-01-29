Il Mattino – Napoli, torna di moda Atta per il centrocampo. Seguito anche un calciatore di Premier

Il Napoli torna su Arthur Atta. Il calciatore dell’Udinese, vittima di problemi fisici nell’ultimo periodo, è ora recuperato ed è ritornato un obiettivo di mercato. Ma non è il solo: i partenopei tornano all’assalto anche di João Gomes, centrocampista del Wolverhampton. L’obiettivo è chiaro: piazzare un colpo last minute per il centrocampo. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino, che riporta quanto segue. “Il ritorno in campo dopo l’infortunio di Arthur Atta riporta il centrocampista dell’Udinese al centro dell’interesse degli azzurri: è seguito da diversi mesi, poi il gelo dopo i problemi fisici (già basta). Sempre a centrocampo piace il 24enne brasiliano João Gomes che è di proprietà del Wolverhampton Wanderers: occhio agli affari con i club della Premier, perché è davvero mettere a segno, in prestito, qualche buon colpo”.