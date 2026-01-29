Gazzetta – Napoli, la Champions finisce troppo presto; bene nella sfida con il Chelsea

La Gazzetta dello Sport commenta l’eliminazione prematura del Napoli nella Phase League di Champions League: “Game over: però a pensarci bene non è in questa nottata pallida che la Champions League è sfilata via da una Napoli imbronciata, che applaude certo quando ormai non c’è altro da fare, ma che ripensa all’Eintracht, a Copenaghen, senza scomodare gli schiaffoni di Eindhoven e quelli di Lisbona con il Benfica. Finisce presto e anche male, trentesimo su trentasei, che non è un bel vedere, manco un bel sentire nell’anima: e certo adesso s’avverte un senso di smarrimento, quel desiderio di urlare alla luna per aver dovuto rinunciare a mezza squadra ma anche il rimpianto di Conte per averci il Napoli messo qualcosa di suo”.