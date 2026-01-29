Di Canio: “Napoli, la Champions è un fallimento. E con il Psv c’erano tutti…”

“Non guardiamo all’ultimo mese, con il Psv c’erano tutti”. È così che è partito l’intervento di Paolo Di Canio, ex calciatore ed oggi opinionista, rilasciato ai microfoni di Sky Sport a seguito dell’eliminazione del Napoli dalla Champions League. Di seguito, le sue parole a riguardo.

“Non guardiamo all’ultimo mese, col Psv c’erano tutti. È un fallimento, dobbiamo essere onesti. Tra le prime 24 ci sono il Bodø/Glimt, il Brugge, l’Olympiacos, il Qarabag. Nel percorso, è un fallimento. Non ci sono scuse ora se non arrivi tra le prime 4 in campionato, allora sarebbe un super fallimento. Conte cerca di difendere il proprio lavoro, anche perché quando sei dentro senti davvero cosa sta accadendo, quali sono le potenzialità. Anche noi sappiamo dei 5 cambi che non ci sono e degli avversari che possono ribaltare con la panchina. Ma nel percorso, non entrare tra le 24, è devastante per il Napoli, un cazzottone”.