Criscitiello: “Vergara è un fallimento del Napoli, gioca solo perché sono fuori in 20. In Italia i giovani ci sono ma abbiamo direttori e allenatori ignoranti”

Michele Criscitiello, giornalista, ha commentato la grande prestazione di Antonio Vergara in Napoli-Chelsea ai microfoni di Sportitalia. Qui, non usa mezzi termini per definire la partita del calciatore: “Fallimento del Napoli!” Di seguito, le sue parole a riguardo.

“C’è un altro fallimento del Napoli che si chiama Vergara. È clamoroso il fallimento della gestione dei giovani ed è clamoroso che il Napoli lo scopre protagonista in Champions League. Prestato, buttato in Serie B, frutto del tuo settore giovanile dove non ci punti e dove non c’è nulla di buono. E tu te lo ritrovi solo perché sono, calcisticamente, morti in 20. Altrimenti non gli avresti fatto fare nemmeno la partitella del giovedì. Invece, l’hai messo a Torino ed ha giocato bene, in Champions è il migliore in campo. Arena, Vergara, Bartesaghi, Palestra, questa è la dimostrazione che i direttori e gli allenatori sono una banda di ignoranti. Gli italiani li avete, e non dovete venire a dire che non ci sono, non li fate giocare! Non vedete la B, la C, la D e la Primavera. Siete ignoranti! Non voglio fare lo show, in Italia non conoscono i giocatori, non sanno farli crescere, non sanno seguirli, è un dato di fatto. Ripeto, Palestra per sbaglio va in prestito, boom. Bartesaghi, C e poi retrocesso in D, è in prima squadra perchè Estupinan è un fallimento. Non è che dici io punto su Bartesaghi perché è forte, ma perché Estupinan non può circolare e butto dentro questo scarto. Vergara gioca perché non stanno bene in 20, ed è gravissimo. Poi bene che i ragazzi rispondono, anche perché hanno bisogno di tempo e fiducia. Invece, ti stanno dando uno schiaffo morale e questa è la cosa più bella, perché adesso quando diranno ‘non sono pronti per il Mondiale, non costruiamo giovani, in Spagna sì e in Italia no’, non è vero. In Italia abbiamo direttori e allenatori incapaci, è un dato di fatto”.