CorSera – Napoli-Chelsea, “last dance” in Champions con orgoglio e rimpianti

Il Corriere della Sera analizza la prestazione del Napoli in Champions contro il Chelsea, una serata nella quale gli azzurri ce l’hanno messa tutta, ma non è bastato: “The last dance, amaro, al Maradona vissuto con orgoglio ma col rammarico di tante occasioni buttate durante la lunga maratona Champions. Otto punti su 21 a disposizione, pochi per sperare di agganciare almeno i playoff. Alla fine è arrivata pure la sconfitta e il cammino si è interrotto ancora più bruscamente. È un fallimento ma Conte ha poco da recriminare. (…) Napoli scopre il talento di un ragazzo che il 16 gennaio ha festeggiato il 23esimo compleanno che ha forza, qualità e soprattutto una incredibile “faccia tosta”: il suo gol, che recupera quello subito su rigore (fallo di mano di Juan Jesus) è un concentrato di queste qualità. Riceve, si gira, salta Fofana e calcia di sinistro”.