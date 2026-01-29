“Ci mette tutto e di più”. Bene Olivera per i quotidiani, le sue pagelle

Tra i volti più positivi di Napoli-Chelsea figura Mathias Olivera. L’uruguaiano, schierato titolare da Antonio Conte, è riuscito ad entrare in entrambi i gol degli azzurri. Nel primo, ha recuperato il pallone che ha consentito a Vergara di realizzare un gol stupendo, nel secondo ha servito un assist al bacio per il momentaneo 2-1 di Hojlund. I quotidiani, hanno promosso la sua prova, sottolinenado il suo contributo e la sua capacità di spinta. È però arrivato un 5,5 da parte de Il Mattino, che descrive la sua partita come “non semplice, con qualche incertezza ma anche la capacità di farsi vedere”. Di seguito, le motivazioni ai voti.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Due giocate decisive, quella che manda Vergara al gol del pari e il cross vincente per Hojlund.

GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Scongelato dopo tante panchine, ci mette tutto e di più. Perfetto l’anticipo che porta all’1-1, poi l’assist a Hojlund.

TUTTOSPORT 6,5 – Estevao è uno da controllare ad ogni passo e lo cancella. Si concede anche il lusso di spingere con costanza.

IL MATTINO 5,5 – Malo Gusto più la stretta su Estevao. Una partita non semplice contro due giocatori con una grande gamba. E infatti non brilla. Qualche incertezza di troppo, ma anche la capacità di farsi vedere. Come per il cross provato e riprovato sul primo palo per Hojlund. Scala nel finale tra i tre della difesa.