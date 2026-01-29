Cds – Napoli, subito sfumato un possibile scambio con il Bologna: i dettagli

Il Corriere dello Sport scrive del mercato del Napoli e di un’ipotesi di scambio con il Bologna che avrebbe portato all’ingaggio di Holm da parte dei partenopei. Pasquale Mazzocchi, esterno di fascia azzurro, avrebbe espresso la volontà di restare a disposizione di Conte: “All’inizio si era parlato anche di uno scambio con Mazzocchi ma il giocatore, nonostante richieste anche da Torino e Sassuolo oltre al Bologna, non ha intenzione di lasciare Napoli soprattutto in questo momento di difficoltà e non si muoverà. Holm è un nome, certo non l’unico. Resiste, infatti, il profilo di Juanlu Sanchez che è un 2003 e dunque essendo Under non occuperebbe neppure posto nella lista campionato”.