Cds – Napoli, resta nel mirino lo spagnolo Juanlu Sanchez: il punto

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla trattativa che il Napoli sta portando avanti con il Siviglia per Juanlu Sanchez: “Dall’estate a oggi è cambiato poco o nulla, lo spagnolo resta nel mirino – venti presenze fino a questo momento, diciassette in Liga – e il Napoli ha ripreso i contatti con il Siviglia. Con il calciatore già in estate c’era una base d’intesa, anche adesso Juanlu sarebbe disposto a trasferirsi in Italia. Cosa manca? L’accordo tra i due club. Il Napoli propone prestito con diritto di riscatto mentre il club andaluso, per questioni di bilancio, risponde con l’obbligo a fine stagione”.