Cds – Napoli, Holm apre agli azzurri: trattativa in corso con il Bologna

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa tra il Napoli ed il Bologna per Emil Holm: “Emil Holm, anni 25, esterno svedese di proprietà del Bologna individuato dalla società come possibile rinforzo sulla destra. Un nome gradito che ha già aperto all’ipotesi di trasferirsi al Napoli. Dialoghi in corso tra i due club, con il Napoli che entro lunedì proverà a regalare a Conte almeno un altro rinforzo, senza rinunciare neppure all’idea di un esterno offensivo. Holm ha dato disponibilità, se ne può parlare. Lo sta facendo il Napoli con il Bologna per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa da concludere entro lunedì, giorno di chiusura del mercato”.