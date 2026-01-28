Tuttosport – Come Rosenoir ha saputo raccogliere al meglio l’eredità di Maresca al Chelsea

Liam Rosenoir è il nuovo allenatore del Chelsea da poco più di 3 settimane, subentrato al dimissionario Enzo Maresca. Preso dallo Strasburgo, club di proprietà dello stesso consorzio dei Blues, ha ottenuto 4 vittorie ed una sconfitta in 5 partite, riportando Cole Palmer e soci sulla retta via dopo alcune uscite infelici. L’edizione odierna di Tuttosport svela quali sono i segreti della buona partenza del tecnico inglese alla guida della squadra che stasera sfiderà il Napoli in Champions League.

“Come tutte le persone intelligenti, Liam Rosenior non ha imposto un’inutile rivoluzione. Il nuovo tecnico del Chelsea, subentrato a Enzo Maresca dopo l’addio di quest’ultimo causato da una rottura con i vertici societari, ha compreso immediatamente quanto poco senso avesse tentare di resettare qualcosa che funzionava. E allora il suo approccio – così come, per esempio, aveva fatto Arne Slot nella scorsa stagione con il Liverpool dopo aver ereditato la squadra da Klopp – è stato fino a oggi quello di limare, di aggiungere senza togliere nulla e di farlo gradualmente, forte di fondamenta solide che Enzo Maresca aveva costruito con grande maestria nell’anno e mezzo alla guida dei Blues”.