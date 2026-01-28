Rosenior a Prime Video: “A me stesso chiederei quanto mi sento riconoscente di trovarmi qui”

Liam Rosenior, allenatore del Chelsea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video. Di seguito, le sue parole.

“Tu sei stato un opinionista, un editorialista, quindi siamo colleghi. Cosa domanderesti a te stesso prima di Napoli-Chelsea? Wow! Questa è davvero una domanda profonda… ben fatto! Mi piace, mi metti alla prova. Cosa chiederei a me stesso? Mi domanderei quanto mi sento riconoscente di trovarmi qui, quanto mi senta concentrato per raggiungere il successo. Guardati intorno, siamo in uno stadio fantastico, pieno di storia in una competizione bellissima. Ho sempre desiderato non solo lavorare a questo livello, ma essere vincente a questo livello. Quindi quanto sei riconoscente? Super riconoscente. La vita è breve, devi goderti ciò che fai. Voglio che i miei giocatori se la godano perché la carriera di un calciatore vola via, quindi voglio vedere una squadra che corre e combatte, ma capace di divertirsi a giocare a calcio”.