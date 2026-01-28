Pandev: «Il Napoli è inevitabilmente in difficoltà ma ci credo: c’è McTominay e Conte sa come si vince»

Goran Pandev, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. Il macedone, era presente: «Nella sconfitta del Napoli in casa del Chelsea, 4-1 al supplementare dopo aver meritato di passare il turno». Tra gli argomenti, si è parlato anche del Napoli-Chelsea che andrà in scena stasera al Maradona. Di seguito, il suo pensiero a riguardo

Pandev, ha solo l’imbarazzo della scelta da dove cominciare.

«Dal Napoli, che sta vivendo un momento senza eguali. Una squadra sventrata è una squadra in difficoltà, inevitabilmete. Ma io ci credo: chi ha uno tra i primi tre centrocampisti d’Europa, e mi riferisco a McTominay, può permettersi di avvertire dentro di sé la fiducia. Il Chelsea è una gran bella squadra ma Conte sa come si vince. Il Maradona è capace di trascinare; il resto lo farà Hojlund».