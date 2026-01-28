Napoli-Fiorentina sarà diretta da La Penna di Roma 1. Nasca al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventitreesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà la Fiorentina al Maradona il giorno sabato 31 gennaio alle ore 18:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. Verrà assistito dai guardalinee Lo Cicero e Bianchini mentre il quarto uomo sarà Marcenaro. Il Var sarà presieduto dal signor Luigi Nasca della sezione di Bari e ad assisterlo ci sarà Aureliano.

NAPOLI – FIORENTINA Sabato 31/01 h. 18.00

LA PENNA

LO CICERO – BIANCHINI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: AURELIANO

