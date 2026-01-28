McTominay: “Qui c’è un ambiente molto familiare. Quando sono arrivato mi sono detto ‘Wow'”

Scott McTominay, calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Stan Sport. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Per me, è ancora un po’ surreale. Posso camminare a Manchester e nessuno mi riconoscerebbe. Qui invece mi sto abituando alla differenza, è diverso. Qui i tifosi ti sostengono e ti danno una mano. Ti senti in un ambiente familiare, con tutti: chef, tassisti, persone nel club. È veramente bello. Ho preso tre taxi e quando ho detto che avrei intervistato McTominay tutti mi hanno detto ‘numero uno!’. Come ti senti davanti a questa adulazione? Questa città probabilmente lo direbbe a tutti. Quindi non so (ride, ndr). Non so dirmi come mi sento, è una cosa rara nel calcio, dove spesso c’è troppa critica. Voglio ripagare il loro affetto nei miei confronti come posso. Quando sono arrivato all’aeroporto mi sono detto ‘Wow’. Mamma era del tipo ‘cosa sta succedendo?’ C’erano tantissime persone a vedermi, ne sono rimasto sorpreso. Non dimenticherò certi momenti. Cerco sempre di rimanere concentrato, perché nel calcio devi sempre pensare alla prossima partita per migliorare. Sono grato a tutti per come sto venendo trattato, allo staff, al club, ai tifosi. Devi cercare di non farti trasportare troppo dalle emozioni, sarebbe facile venir spazzati via”.