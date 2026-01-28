Lobotka: “Napoli è la mia seconda casa, quando abbiamo vinto lo scudetto mi sentivo presidente! Conte? Mi ha migliorato tanto. Su McTominay e Anguissa…”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a The Athletic. Si è parlato del suo modo di giocare, del suo rapporto con Conte, della sua connessione con i compagni McTominay ed Anguissa e non solo. Di seguito, le sue dichiarazioni integrali.

“Non ho mai paura di giocare a calcio. Cerco sempre di fare del mio meglio per non perdere la palla, trovare una soluzione, effettuare il miglior passaggio e trovare il miglior modo per salire sul campo. Da piccolo mi piaceva vedere il Barcellona. Era la squadra di Ronaldinho ed Eto’o. Deco era a Centrocampo. Rijkaard era l’allenatore. Ho veramente amato il modo in cui giocavano. È difficile in Slovacchia, non siamo una Nazione come la Spagna. Ma sono stato fortunato, ho avuto bravi allenatori in ogni club. Non ne ho mai avuto uno che mi ha detto: ‘Non giocherai, sei troppo piccolo. Ho bisogno di un calciatore più grosso nella tua posizione’. “I miei modelli? Xavi, Inesta, Busquets, Modric e Verratti. Sono i calciatori che ho apprezzato perché sono come me. Erano piccoli, ma molto bravi quando pressavano e ottimi nell’uno contro uno.”

Lobotka – scrive The Atlhetic – si considera giustamente come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: “Cerco di leggere il gioco, voglio gestirlo. Quando vedo troppi su e giù per 5 minuti potrei giocare la palla lunga, ma nella mia testa mi dico: ‘OK, ora è troppo aperto’. La tengo, cerco di organizzare la squadra, cerco un po’ di riposo e di ottenere delle opportunità. Guardo dove sono. Guardo dove vanno i passaggi. Se c’è un compagno con due-tre giocatori addosso, so che è un rischio passargli. Quindi come gli scacchi? Ma sono più semplici (sorride, ndr). Perché ti devi sedere e pensare. Nel calcio sei in movimento”.

“Conte? Ho parlato con Skriniar, da lui allenato all’Inter. Mi ha detto: ‘Non sarà facile, ma se farai tutto quello che vuole, avrai successo al termine della stagione’. È stato il ritiro più duro di tutta la mia carriera. Ero molto stanco, ma sono diventato più forte fisicamente e mentalmente. Sa esattamente come andrà una partita. Lo rende più facile per i calciatori. Il mister mi ha migliorato tanto, particolarmente quando non abbiamo la palla, ma anche quando sono in possesso… come quando devo controllarmi intorno. Quelle piccole cose che ti fanno pensare, tu pratichi in allenamento e poi questo si ritrova nel match. Vedi che è corretto e ne trai fiducia”.

“McTominay e Anguissa? Sono bravi con la palla per quanto sono grossi. Scott è più un box-to-box. Anche Frank è bravo in questo. Entrambi attaccano l’area di rigore. So che posso passare ad Anguissa quando è pressato, non perderà il pallone. Quando McTominay è libero, cerco di dargli la palla perché è molto bravo a tirare ed ha più possibilità di segnare. Quando ci connettiamo, so che con i passaggi corti possiamo creare spazio anche per gli altri. Hojlund? Non credo che ci siano tanti attaccanti come lui in giro al momento. Corre tanto per una punta e lavora tanto per la squadra. Penso che sia fastidioso per i difensori perché pressa forte ed non è semplice per i difensori difendere una palla lunga. È molto veloce”.

“Golf? Magari diventerò come Gareth Bale (sorride, ndr). Una gara con McTominay? Non so che handicap sia. È scozzese e se gioca a golf come fa a calcio, sicuramente mi batterà”.

“Per me, Napoli è come una seconda casa. Mi sento napoletano perché sono qui da tanti anni. Il cibo è sorprendente. La città, le persone, la mentalità. Sono davvero felice qui. Vincere lo scudetto a Napoli non è come farlo a Torino o Milano. Dopo un’attesa di 33 anni, farlo senza Maradona… sembrava come se qualcuno avesse salvato il mondo. Vedevo come le persone festeggiavano ogni giorno. Tutto era chiuso perché avevamo vinto. Ovunque andassi mi sentivo come il presidente della Nazione: ‘Grazie, Lobo!’”