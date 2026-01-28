Il Mattino – Rallenta il rientro di Anguissa, il Napoli torna sul mercato per un centrocampista? La situazione

Il Napoli potrebbe tornare sul mercato per acquistare un centrocampista. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, questa ipotesi non era nei piani di Giovanni Manna, visti i rientri imminenti degli infortunati. Ma, il prolungarsi dello stop di André-Frank Zambo Anguissa, vittima di una lombalgia, potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Ds del Napoli aspetterà l’ultima valutazione dello staff medico sul ritorno in campo del camerunense per poi decidere se investire anche in un nuovo mediano per Antonio Conte.

“I problemi alla schiena di Anguissa si prolungano, sono più gravi di quello che si potesse pensare dopo una prima valutazione. Considerato il rientro del camerunese per fine mese, si era pensato di non investire su un nuovo centrocampista ma ora nulla è più una certezza. Manna aspetterà l’ultima valutazione dello staff medico per capire quanto si dovrà spingere anche per un mediano in più da regalare a Conte”.