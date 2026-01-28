Il Mattino – Napoli, per l’esterno in cima alla lista Alisson Santos e Terrier. La situazione

Il Napoli è a caccia di un esterno d’attacco per completare il proprio reparto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i principali nomi sul taccuino di Giovanni Manna sono quelli di Alisson Santos dello Sporting Lisbona e di Martin Terrier del Bayer Leverkusen. In caso le vie del mercato lo permettessero, l’idea è quella di ingaggiare entrambi. Si apprende, sarà difficile convincere i lusitani a cedere l’esterno brasiliano, che intanto apre alla possibilità di arrivare in azzurro. Meno complicata invece la trattativa per il francese, che in Germania non sta trovando molto spazio. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Cercasi esterno. Sarà questo ancora il primo obiettivo del Napoli per la sessione di trasferimenti invernale. Ed è per questo che nelle scorse lo staff di mercato guidato da Giovanni Manna ha bussato alla porta di Leverkusen e Sporting CP per Terrier e Alisson Santos. Due profili uguali e diversi, due profili che al Napoli potrebbero anche convenire contemporaneamente, se le vie del mercato…ma nel frattempo c’è da pensare a un innesto. E il brasiliano con passaporto tunisino è un profilo che piace. Sembra un po’ di rivedere Leao, ma a Lisbona non gioca tantissimo con Rui Borges. Ecco perché il Napoli spera di poter intavolare con il club portoghese una trattativa per una immediata plusvalenza, magari tra 6 mesi. I portoghesi lo hanno pagato 2 milioni la scorsa estate, lui si è ritrovato in pochi mesi dalla terza divisione brasiliana alla Champions e aprirebbe a un trasferimento. Magari ora in Serie A. Sarà complicato convincere lo Sporting, molto meno potrebbe esserlo con il Bayer per il francese 29enne Terrier, che gioca poco in Germania e potrebbe trasferirsi per sei mesi in prestito. Sono nuove pedine su una lista già ampiamente rinforzata, nomi che accompagnano quelli di Boga e Lookman, Sancho e Fortini che già nelle scorse settimane sono stati valutati dal club azzurro. Ovvio che, in quest’ottica, diventa fondamentale anche il passaggio del turno eventuale di questa sera”.