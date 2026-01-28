Il Mattino: dopo Lucca anche Oliveira verso il Nottingham Forrest e non solo

Secondo quanto riporta Il Mattino circa 20 milioni la cifra che il Nottingham pagherebbe al Napoli tra oggi e la prossima estate per Mathias Olivera, l’esterno uruguaiano in forza agli azzurri da tre stagioni. Una valutazione in uscita anche su Ngonge: il belga andrà all’Espanyol, il club che in 24 ore sembra aver risolto tutti i dubbi e superato gli ostacoli. Prestito con opzione per riscatto oltre i 10 milioni, la formula migliore per il calciatore – attualmente in prestito al Torino – e anche per il Napoli che così potrebbe liberare un’altra casella importante. Sempre in uscita da monitorare le situazioni relative a Ambrosino e Marianucci: ogni giorno che passa resta sempre più complicato trovare la giusta quadra per il passaggio in prestito fino a fine anno altrove.