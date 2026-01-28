Gazzetta: “Napoli una notte per credere ancora”

Secondo quanto analizza La Gazzetta dello Sport. Nelle puntate precedenti di questa Champions, il Napoli ha perso male contro Manchester City, Psv Eindhoven e Benfica, ha pareggiato a Copenaghen nonostante l’uomo in più per l’espulsione di un avversario nel primo tempo. Brutte credenziali, che rendono difficile credere a un “impresona” stasera contro il Chelsea campione del mondo per club e ancora in ballo per un posto nelle prime otto. Tanto più in questo periodo del Napoli, segnato da infortuni a catena. Antonio Conte deve vincere e basta, altrimenti sarà eliminato e addio playoff. Stamattina bisogna compiere un atto di fede, stasera si vedrà. Il calcio si diverte a negare l’evidenza, a rovesciare i pronostici più scontati, e Napoli è una città magica, esoterica. A Napoli tutto è possibile, anche che oggi Romelu Lukaku si alzi dalla panchina, entri in campo sul risultato di parità e segni il gol di una vittoria che provocherebbe l’eruzione del Maradona. Lukaku è un ex Chelsea e, date le tensioni del passato, applicherebbe con gusto la famosa e relativa legge. Se il Napoli sarà eliminato, amen, era previsto, e Conte potrà dedicarsi in esclusiva al campionato, per mantenere l’abilitazione alla Champions.