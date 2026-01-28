Gazzetta – Napoli-Chelsea, non solo per il campo ma anche per le casse societarie: ecco quanto incasserebbe ADL in caso di playoff

Napoli-Chelsea sarà una sfida importante non solo per l’orgoglio dei partenopei, ma anche per quanto riguarda le casse del club. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli azzurri incasseranno meno rispetto alle altre italiane, meglio piazzate nel girone di Champions. Al momento, la cifra guadagnata da Aurelio De Laurentiis è di 48 milioni di euro, ma questa può salire a 53 circa in caso di vittoria contro i Blues al Maradona. “Con risultati meno entusiasmanti, il Napoli conta su premi inferiori: la cifra che De Laurentiis può considerare nelle sue tasche si aggira sui 48 milioni. Con i playoff, e un piazzamento basso in classifica, può salire a circa 53. Contro il Chelsea sarà anche un playoff dai profondi risvolti economici”.

Quelli di seguito invece, sono i criteri per stabilire i premi in denaro assegnati nella manifestazione, sempre riportati dalla Rosea: “Quello in corso è il primo ciclo triennale della nuova Champions che finisce nel 2027. Il fatturato annuale si aggira sui 4,5 miliardi: ai 36 club di Champions ne andranno 2,5, a quelli di Euroleague 560 milioni, in Conference 280. Il sistema di premi è così articolato:

1) C’è una voce fissa, il bonus partecipazione, che vale in totale 670 milioni e distribuisce 18,6 milioni a ogni club.

2) Poi la voce giustamente più rilevante: i risultati. Sono 950 milioni totali così divisi: vittoria (2,1); pari (0,7); ottavi (11); quarti (12,5); semifinali (20); finale (20); successo (25). Somme alle quali aggiungere 2 milioni in caso di entrata nel G8 e uno pernle altre posizioni.

3) Infine, l’ultima voce, una combinazione di market pool nazionale e ranking storico individuale degli ultimi cinque anni (850 milioni totali). Si può andare dai 47 milioni del migliore in entrambe le classifiche al milione e mezzo circa dell’ultimo”.