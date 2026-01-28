FOTO – Volantino della Curva B per Napoli-Chelsea: “Coloriamo la gradinata come non mai”

Scritto da:
Elia Falco
-

La Curva B Luciano Rececconi ha diffuso un comunicato in vista di Napoli-Chelsea, partita decisiva per i destini degli azzurri in Champions League. In questo, si invita il tifo azzurro a “colorare la gradinata come non mai”, portando con sé bandiere e striscioni. Di seguito, ecco quanto si legge.

“Dico a te napoletano, coloriamo la gradinata come non mai. Porta la tua bandiera, vieni con la tua sciarpa e con tutto l’amore per questa maglia. Dimostra ancora una volta che il dodicesimo in campo è con lei e non sarà mai sola… canta con noi… oltre il novantesimo! Curva B Luciano Rececconi”.

