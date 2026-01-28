Due tifosi inglesi feriti a Napoli e ricoverati in ospedale: il comunicato del Chelsea

Nella notte, due tifosi del Chelsea sono stati aggrediti per le strade di Napoli. I supporters, sono al momento ricoverati in ospedale, riportando delle ferite non gravi. Lo riporta il club londinese con una nota condivisa attraverso i propri account social. “Il club è venuto a conoscenza di un episodio accaduto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non mortali. Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti per di questa partita”.

The club is aware of an incident that took place on Tuesday evening in Naples.



Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.



Two fans are being treated in hospital, having sustained non-life-threatening injuries.

The club would like to remind all supporters to exercise extreme caution whilst in the city and take note of…