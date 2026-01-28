Due tifosi inglesi feriti a Napoli e ricoverati in ospedale: il comunicato del Chelsea

Scritto da:
Elia Falco
-

Nella notte, due tifosi del Chelsea sono stati aggrediti per le strade di Napoli. I supporters, sono al momento ricoverati in ospedale, riportando delle ferite non gravi. Lo riporta il club londinese con una nota condivisa attraverso i propri account social. “Il club è venuto a conoscenza di un episodio accaduto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non mortali. Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti per di questa partita”.

